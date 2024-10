Daniel Jadue insiste en su inocencia y asegura que la investigación en su contra “no es un proceso objetivo y que se pueda confiar”

Luego de que el exalcalde de Recoleta, lograra votar en medio de una caótica jornada, no realizó un punto de prensa que estaba estipulado en su centro de votación. Pese a ello, más tarde, habló con los medios de comunicación desde su casa.

En la instancia, el comunista insistió en que “quiero decirles que tengo toda la tranquilidad de que hoy día en la tarde vamos a tener un tremendo resultado en la comuna de Recoleta, porque el cariño que la gente tiene por cómo le cambiamos y le mejoramos la vida durante estos últimos 12 años está palpable ahí”.

Respecto a su proceso judicial, donde es investigado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y delitos reiterados de fraude al Fisco, el otrora jefe comunal insistió en que no ha cometido ningún delito y lanzó sus dardos a la Fiscalía y al Poder Judicial.

“Es un proceso que está en curso. Yo lo he dicho en numerosas oportunidades. No me parece un proceso que sea objetivo ni en el cual uno pueda confiar. Ustedes comprenderán que hoy día creo que pocos chilenos y pocas chilenas tienen motivos para confiar en el sistema judicial”, dijo.

De igual manera, Jadue comentó que “es complejo hablar sobre eso. Yo voy a esperar que esto ocurra. Estoy muy tranquilo. Y la tranquilidad me la da el hecho de que no tengo ningún delito del que preocuparme. Y que esto va a ser resuelto en el tiempo”.

Siguiendo esta línea, el imputado insistió en que aquí ha habido un intento de “sacarme de circulación” y que en ese sentido “lo han logrado”.

Jadue y los ataques a la prensa

“He logrado revertir la arbitrariedad de la jueza Muñoz, que después de cinco días pretendía impedirme ejercer un derecho constitucional como mi derecho a voto, con una artimaña bastante poco noble, que era hacer un traslado absolutamente innecesario hacia la fiscalía. Aquí no había que esperar la opinión de nadie, esto es un derecho consagrado, yo no tengo suspendido mis derechos constitucionales y mucho menos mis derechos políticos”, agregó.

Por otro lado, Jadue criticó el “actuar de la prensa” durante su proceso de votación, incluso llegando a asegurar que periodistas lo “agredieron” a él y a su pareja.

“Lamentar eso sí, y lo digo con mucha tristeza, que no hayamos podido hacer un punto de prensa ya como lo habíamos acordado. Debido a que sus colegas, y lo digo con mucho respeto, no respetaron el acuerdo que teníamos”, expresó.

“Yo vi durante toda la mañana la prensa, en ninguna de las entrevistas que vi, vi que se le tiraran con las cámaras y con los micrófonos encima a las personas, sino que lo hacían con respeto. Pareciera que no es el mismo respeto que se nos tiene a nosotros en particular, y lo digo con mucha molestia”, insinuó.