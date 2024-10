Karla Rubilar tras perder en Puente Alto: “Cuando uno cree en la democracia, tiene que ser humilde y reconocer la derrota”

Al lado de Germán Codina, la candidata a la alcaldía de Puente Alto, Karla Rubilar, reconoció que perdió expresando: “Cuando uno cree en la democracia tiene que ser humilde y reconocer la derrota”.

Rubilar también tuvo palabras hacia Matías Toledo, diciendo “espero que la cuide (la comuna), que cuide lo que se ha hecho, que cuide a los funcionarios policiales (…) porque creo que esta comuna merece y deseo de todo corazón que le vaya muy bien”.

E hizo una reflexión de lo que fue su campaña comentando que “lo dimos todo, hicimos una campaña limpia. Nos criticaron que no nos defendimos de las mentiras y me critican por no responder las acusaciones, pero al menos me voy en paz porque creo que hice la campaña que los vecinos y vecinas merecían tratando de ser la alcaldesa de todos y todas”.

Para recalcar que “la ciudadanía eligió otra cosa y lo respeto. Es válido en la democracia. Y uno tiene que creer en Dios cuando las cosas van bien y tiene que creer en Dios cuando las cosas van mal”.

Rubilar también tuvo palabras para los candidatos de Chile Vamos que sí ganaron en las comunas en las que competían, como Mario Desbordes en Santiago y Jaime Bellolio en Providencia, diciendo “quiero felicitar a todos los candidatos de Chile Vamos y me siento muy contenta de sus triunfos”.