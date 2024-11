“No he cometido ningún tipo de delito”: Andrés Chadwick insiste en su inocencia tras declarar como imputado ante fiscalía por el caso Audio

El lunes pasado, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró ante el Ministerio Público en calidad de imputado en el Caso Audio, donde es vinculado por supuestas conversaciones entre él y Luis Hermosilla, donde el abogado le solicitó ayuda para favorecer al proyecto Parque Capital, de la empresa Grupo Patio.

El otrora secretario de Estado durante el gobierno de Sebastián Piñera habló esta tarde sobre su situación judicial, en la que lo investigan por presuntos delitos de corrupción.

“Como lo he señalado desde un inicio, estoy colaborando con la Fiscalía y a disposición de todo lo que ellos necesiten. Espero que podamos en la medida que avanza la investigación ya tener mayor claridad entregada por la justicia”, señaló el exmilitante UDI.

De igual manera, Chadwick, resaltó que la causa se encuentra reservada, por lo que no puede entregar antecedentes de esta, pero sí aseguró que: “muchas de las cosas que se han dicho no son efectivas”.

Siguiendo esta línea, confirmó que desde su defensa se solicitó al tribunal una audiencia de cautela de garantías.

Chadwick y sus conversaciones con Luis Hermosilla

Respecto a sus lazos con Luis Hermosilla —a quien en su momento llamó como un gran amigo y fue su abogado durante la acusación constitucional en su contra— el exministro insistió en que durante sus conversaciones “no existió ninguna conversación o alusión a ninguna solicitud en relación a ninguna causa judicial”.

“Yo no he cometido ningún tipo de delito ni ningún hecho ilícito, ni menos en este caso tráfico de influencia o cualquier otra cosa que se diga. Eso se los he dicho. Lo tengo claro, lo he dicho en las instancias que corresponden”, lanzó.