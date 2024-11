“Habría sido mejor adelantar” su salida: El mea culpa de la ministra Tohá por el Caso Monsalve

“Habría sido mejor adelantar” su salida, con estas palabras la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que la salida del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, debía dejar antes de su cargo, quien es acusado de graves delitos de abuso sexual y violación, además de ilícitos en la Ley de Inteligencia y tráfico de influencia.

“Eran necesario ponderar algunos datos, no porque no sea tan grave, sino que precisamente porque es tan grave. Hasta que se provocó la salida no es que el gobierno estaba esperando a la prensa, estuvimos haciendo una serie de cosas”, comenzó.

Asimismo, sostuvo Tohá que “en primer lugar, saber la situación de la víctima, confirmar si trabaja efectivamente en el ministerio, dónde trabajaba, saber que tenía licencia, lo cual fue muy importante para darnos cuenta que sí habían pasado algunas cosas previas que nosotros no sabíamos”, añadió.

En ese sentido, Tohá aclaró que “la salida de Monsalve fue el escenario más factible desde el primer momento (…) Había que recopilar los elementos, y esperar la reunión que tenía que haber. En vistas de hoy día, teníamos que habernos ahorrado esa reunión (…) Habría sido mejor adelantar la decisión”.

La ministra Tohá añadió que “había elementos para que la decisión se hubiera adelantado el miércoles en la tarde (pero) esto de la red de protección que se ha dicho varias veces es insultante”.