“No puedo leer una partitura”: Elton John confirma que perdió la visión de su ojo derecho

Una preocupante revelación realizó la leyenda de la música, Elton John, quien confesó que atraviesa un complejo estado de salud que lo llevaron a dejar los escenarios hace unos meses.

Fue en conversación con el programa Good Morning America donde el británico reconoció que “lamentablemente perdí la vista de mi ojo derecho en julio, debido a una infección que contraje en el sur de Francia”.

Además, reveló que esta situación comenzó hace cuatro meses, y que “mi ojo izquierdo tampoco está en su mejor momento”.

En este escenario, el autor de Rocket Man aseguró que debido a su complejo estado de salud no ha podido continuar con el proceso de grabación de su nuevo disco, el cual se mantinene detenido.

El complejo momento de Elton John

“Pasó un tiempo desde lo último que hice, así que solo tengo que ponerme en movimiento”, dijo el pianista.

“Hay esperanza y ánimos de que todo estará bien, pero estoy como atorado en esta situación, porque puedo tener un diálogo como este, pero entrar en un estudio y grabar, eso ya es otra cosa. Porque sin ir más lejos, no puedo leer una partitura. No puedo ver nada ni leer nada”, reveló.

Si bien, confesó que al momento de enterarse de la pérdida de visión por un ojo quedó “en shock” y que se siente “atrapado”, no pierde la esperanza en que eventualmente puede recuperarse y seguir haciendo música. “Estamos tomando medidas para intentar mejorar”, declaró.

Este no es el primer mensaje enviado por Elton John que preocupa a sus fanáticos, ya que en octubre, según publicó La Vanguardia, señaló que “para ser honestos, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, adenoides o apéndice. No tengo una próstata. No tengo una cadera derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda, pero sigo aquí”.