Boragó se corona como el quinto mejor restaurante de Latinoamérica

Un año después de haber sido premiado con el puesto nueve en el ranking de The World’s 50 Best Reestaurant, Boragó, obtuvo un nuevo logro al llegar a posicionarse como el quinto mejor restaurante de Latinoamérica en este ranking internacional.

En esta edición, el recinto ubicado Vitacura, fue el único restaurant nacional que logró una nominación entre los 50 mejores. Siendo los más destacados, aquellos localizados en Argentina, Perú y México.

Sin embargo, esta no ha sido la única buena noticia que ha recibido Boragó, ya que a inicios de este mes su chef, Rodolfo Guzmán, fue reconocido en los premios The Best Chef, ocasión en la cual obtuvo un total de tres cuchillos en la lista.

Además, en marzo de este año, alcanzó el quinto lugar en el ranking de Opinionated About Dining (OAD), reconocimiento que fue celebrado por el cocinero, quien sostuvo en redes sociales: “Estoy orgulloso de ser parte de esta gran comunidad de cocineros, colegas, amigos y profesionales”.

“Quiero agradecer a toda la familia Boragó, nuestro equipo y a nuestra comunidad a lo largo de todo Chile, así como a todos ellos que aún se sienten parte de ella, sobre todo a los que lideran sus propios proyectos fuera de Chile. Hoy celebramos la gastronomía Sudamericana!“, agregó.

Boragó no fue el único restaurant nacional que obtuvo un reconocimiento, sino que también en la lista figuran seis recintos chilenos: La Pulpería Santa Elvira, La Calma by Fredes, Demencia, Casa Las Cujas, entre otros.