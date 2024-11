Republicanos acusa al gobierno de promover “teorías conspirativas” por acusación de “montaje” tras denuncia por acoso sexual al presidente Boric

La denuncia contra el Presidente Gabriel Boric, con acoso sexual y publicación de imágenes privadas de una mujer, sigue trayendo coletazos, no solo al Gobierno, sino que también al Partido Republicano.

Y es que al darse a conocer más detalles sobre la demanda contra el jefe de Estado, se supo que el abogado que asesoró a la denunciante y expareja de la misma, Jaime García, era militante de la tienda de oposición.

Ante esto, una serie de voces del oficialismo apuntó a los republicanos para que aclaren los posibles vínculos que tendrían tener con esta demanda contra el Mandatario. Así, Ricardo Lagos Weber (PPD) aseguró que esto podría ser “una burda manipulación y montaje”.

Ante esto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella señaló que “lamento que una persona aparentemente seria, haga eco de teorías conspirativas. Como Partido nos enteramos, al igual que todo Chile, de la denuncia el lunes en la noche, por la decisión del gobierno de hacerla pública”.

“Nuestro foco de evidente relevancia pública ha estado exclusivamente en el hecho de ocultar la información durante 2 meses y en la influencia que pudo haber tenido en el mismo presidente para mantener a tu compañero de partido Manuel Monsalve como subsecretario”, agregó el exdiputado.

Pese al tono crítico del PR, el timonel de la tienda de derecha, aseguró que ante el contenido de la denuncia se han mantenido “escépticos” y que a la vista de los antecedentes que han ido conociendo, “no parece verosímil”.

La respuesta de Republicanos ante denuncia contra el Presidente

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Luis Sánchez, también aseguró que su conglomerado no estaría vinculado con la acción judicial contra Boric.

“Parece que el nerviosismo por el mal manejo del gobierno ha llevado a algunos representantes de la izquierda a tratar de ver fantasmas donde no los existen. La verdad es que, si es que el señor al que hacen referencia es militante o no del Partido Republicano, la verdad es que yo no lo conozco”, expresó el parlamentario.

Siguiendo esta línea, recalcó que “nadie que esté involucrado en el partido aquí en la región lo conoce bien. No es una persona que sea activa en el partido, pero esto además no guarda ninguna relación con el cuestionamiento de fondo que le hemos hecho al presidente de la república por haber ocultado esta denuncia”.