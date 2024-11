Descarta filtración: Abogado de Presidente Boric reitera que se buscó la información “de manera legítima”

Jonatan Valenzuela, el abogado del Presidente Gabriel Boric, volvió a referirse esta mañana a la entrega de correos que realizó el Mandatario, recalcando que fue “completamente voluntaria” y coordinado con la Fiscalía.

Eso sí señaló que “yo no puedo comentar el detalle de las diligencias, porque son parte de una investigación en curso. Y lo que les puedo decir es que se trata de entrega de correos, correos que ya han sido aludidos en este caso”.

Valenzuela también se refirió a cómo tuvieron conocimiento de la denuncia comentando que “el colega Miguel Schürmann dio una explicación bastante detallada sobre la metodología que utilizó concretamente para realizar esa detección. Más en específico, en la causa en la que yo actúo como abogado”, enfatizado que “existió una entrega totalmente formal de la denuncia el día 24 de septiembre y es lo que podría comentar al respecto”.

En este sentido, expresó que “el colega Schürmann explicó en concreto cómo de manera totalmente transparente, legítima, realiza búsquedas de información que puedan ser de relevancia. Y además en concreto yo les explico, que también es totalmente conocido, cómo fue la entrega concreta de la denuncia en este caso concreto”.

Por lo tanto, frente a la investigación anunciada por la Fiscalía Regional de Magallanes por una posible filtración de la denuncia, Valenzuela comentó: “La verdad es que no me corresponde opinar sobre potenciales filtraciones, eso depende del Ministerio Público. Entiendo por la información de prensa que ellos han tomado decisiones al respecto que me parecen justificadas”.