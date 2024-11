Denuncia por acoso sexual contra el presidente Boric: método Schürmann en duda

A pesar de que el gobierno ha insistido en que conoció la denuncia por abuso sexual contra el Presidente Gabriel Boric a través de pesquisas que realiza constantemente y de lo que se dieron cuenta a través del sistema digital del Ministerio Público, algo que ha reafirmado Jonatan Valenzuela, abogado del Mandatario, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo y el subsecretario de Interio, Luis Cordero; la Fiscalía Regional de Magallanes confirmó que abrió una investigación penal por un eventual acceso “ilegal o indebido”.

La investigación apunta a determinar si hubo un ingreso indebido de terceros que pudieron entregar “el dato” de la causa penal, o si se trata de información que fue triangulada al interior del Ministerio Público, las policías u otro organismo estatal.

El Ejecutivo ha dicho que fue el abogado Miguel Schürmann quien envió un correo a la Fiscalía de Punta Arenas pidiendo acreditarse en una causa, entregando el Rol Único de Causa (RUC) que tenía tramitación secreta.

Desde el Ministerio Público han dicho que es posible que el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU) podría haber fallado, lo que sería grave porque podría significar que cualquier abogado con patrocinio y poder, podría ver alguna causa en contra de alguno de sus defendidos.

En La Tercera entrevistaron a a distintos abogados y ex fiscales al respecto. Raúl Arancibia, exfiscal regional de Antofagasta dijo que “no existe tal posibilidad como plantea el abogado. Sin acreditarse en la causa particular y sin RUC es imposible”.

Agregando que “un abogado que no está acreditado en una determinada investigación desformalizada, es al igual que cualquier persona, un tercero ajeno a la investigación y de acuerdo a la ley, no tiene ningún derecho ni posibilidad de acceder a los antecedentes. Más aún, le está prohibido hacerlo, ya que las investigaciones penales son secretas. Los sistemas informáticos de la fiscalía están diseñados para impedir ese acceso. Es imposible que cualquier persona con el solo RUT obtenga alguna información”.

Por su pare José Antonio Villalobos, exfiscal, comentó “yo no he podido hacer eso nunca. Yo no he tenido nunca esa interacción con el sistema SIAU, que es bien, diría yo, formal para acceder a una información. Me parece que sería como bien complejo que cualquier persona con un RUT pueda acceder a una información reservada para terceros; si eso fuera así, me parecería que el sistema estuviera vulnerando todo tipo de reserva de investigaciones que se siguen en contra de otras personas. Si una persona pudiera conocer, con un RUT, cualquier causa que tiene un imputado, entonces habría una deficiencia supergrande del sistema que debiese en ese caso modificarse de inmediato”.