Evelyn Matthei se impone en todos los escenarios presidenciales según Cadem

El último sondeo de Plaza Pública Cadem, la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se posiciona como el personaje político que se imponía frente a todos los otros posibles candidatos presidenciales.

De acuerdo a la encuesta, Matthei por ejemplo superaría a la expresidenta Michelle Bachelet por 16 puntos (50% vs. 34%), a Claudio Orrego por 22 puntos (53% vs. 21%) y a José Antonio Kast por 27 puntos (54% vs. 27%).

Además, en la intención de voto espontáneo, la ex alcaldesa de Providencia se queda con un 22%, seguida por Kast con un 14% y Bachelet con un 6%.

Sin embargo, también hay un 34% de encuestados que respondieron que no sabrían por quién votar.

Desaprobación de Boric

A diferencia de las encuestas anteriores, el sondeo muestra una leve alza en su aprobación llegando a un 29%, un alza de 3 puntos en la última semana de noviembre, mientras que su desaprobación alcanzó un 63%, una baja de cuatro puntos.