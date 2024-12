Ministra Tohá realiza mea culpa por el viaje de Monsalve tras la denuncia en su contra: “No fue prudente”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se volvió a referir a la actuación del Gobierno ante la denuncia por violación contra el exsubsecretario de su cartera, Manuel Monsalve, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

En concreto, la secretaria de Estado habló sobre el viaje que realizó el imputado para visitar a su familia luego de saber de la denuncia en su contra, autorizado por el Gobierno.

“Más allá de que a lo mejor la Contraloría diga administrativamente no tiene objeción, pero incluso si administrativamente era pertinente, no fue prudente”, señaló en Chilevisión.

Pese a ello, Tohá, declaró que esta fue una decisión que “no tiene que ver con él, tiene que ver con la familia”.

“La familia aquí son terceros afectados que no son responsables, son también víctimas de esta situación. Son también víctimas y sufren las consecuencias”, recalcó.

Tohá y la reacción del Gobierno por el Caso Monsalve

Sin embargo, la ministra apuntó a que “yo creo que esto cuando el tiempo nos dé la perspectiva lo que vamos a ver es que esto va a haber sido el caso de una acusación más grave a una figura prominente de la tarea de la seguridad en el Estado en que la justicia va a haber actuado más rápido donde va a haber habido un alejamiento de esa persona sin ninguna defensa corporativa más rápida y en definitiva una capacidad de las instituciones de separar esas conductas de los ámbitos de toma de decisión”.

“Cuando uno se mete a mirar de cerca a todos se le ocurren muchas ideas de cómo podría decir ciertas cosas, pero cuando uno ve lo grueso lo sustantivo aquí tenemos la justicia operando teníamos al día subsiguiente a la persona acusada fuera de su cargo y no ha habido ninguna defensa corporativa y esto creo que es el primer caso que recuerdo de una figura de la relevancia de Manuel Monsalve que sale con una acusación de este tipo y no hay defensas corporativas de ningún tipo ni presiones de ningún tipo para que no se le trate como una persona más acusada de un delito grave”, recalcó.