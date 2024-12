Ministro de Justicia detalla medidas especiales tras decapitación de reo en el Biobío e insiste en que el Estado mantiene el control de las cárceles

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la decapitación de un recluso en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) del Biobío, y a las medidas tomadas por su cartera luego de este hecho.

En este sentido, explicó que el subsecretario de su repartición, Ernesto Muñoz, “estuvo en el penal, fue junto con el director nacional de Gendarmería, comenzó a funcionar inmediatamente un sumario administrativo para esclarecer los antecedentes (…) Recopiló información, y el día de hoy, a eso de las 7.30 de la mañana, el subsecretario junto con el director nacional de Gendarmería y el alto mando de Gendarmería, me informaron de esas situaciones y de las medidas”.

Tras esto, señaló Gajardo, se tomaron “varias medidas inmediatas”, “entre otras cosas, por ejemplo, los turnos nocturnos al interior de Gendarmería, precisamente para evitar estas situaciones”.

“El sumario se tomó la decisión de que fuera lo más rápido posible para esclarecer los antecedentes también, porque hay distintas versiones de cuál habría sido la motivación que tuvo la persona que se encuentra imputada o está siendo investigada por la posible comisión del delito, y además también ver si es necesario tomar otras medidas adicionales. Lo vamos a ir evaluando en el camino”, agregó.

El control de las cárceles

De igual manera, el titular de Justicia apuntó a que este es un “hecho grave, es un hecho bastante inédito en el sistema penitenciario chileno” y que ocurrió “en una cárcel en la cual se toman medidas de seguridad importantes, pero esas medidas hay que reforzarlas para que esto no vuelva a ocurrir en ningún otro penal de nuestro país”.

Siguiendo esta línea, Gajardo insistió en que el Estado mantiene el control de las cárceles en Chile y que “en nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos, y el Estado después tiene que ir a retomar el control de esa cárcel, y eso lo hemos visto muy recientemente en varios países de la región”.

“Los establecimientos penitenciarios no solo en nuestro país, en general en el mundo, tienen contingencias diarias (…) Hace muy poco en Francia se fugó un criminal altamente peligroso en un traslado, y no sé si me atrevería a decir que en Francia el Estado no tiene el control de las cárceles por ese hecho puntual. En nuestro país eso no ha ocurrido. No hemos tenido ningún rescate de un criminal altamente peligroso en un traslado”, apuntó.

Así también, el secretario de Estado expresó que “tenemos el control de los establecimientos penitenciarios y podemos hacer traslados de personas altamente peligrosas a pesar de las precariedades que tenía Gendarmería”.