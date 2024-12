La necesidad de “completar la victoria israelí”: El llamado de Netanyahu a Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó sobre una conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, donde intercambiaron ideas de las incursiones militares de aquel país en la franja de Gaza y Siria.

En este sentido, el líder israelita comentó que sostuvieron “una conversación muy amistosa, cálida e importante”, donde “hemos hablado de la necesidad de completar la victoria de Israel y hablamos largo y tendido sobre los esfuerzos que estamos haciendo para liberar a nuestros rehenes”.

Siguiendo esta línea, el mandamás de Israel señaló que “seguiremos actuando sin descanso para devolver a casa a todos nuestros rehenes, los vivos y los fallecidos”.

De igual manera, Netanyahu aseguró que continuará “trabajando con energía y con la debida consideración para garantizar la seguridad de todos los países de la región y la estabilidad y seguridad de todas” sus fronteras.

“Hace un año dije algo sencillo: queremos cambiar la faz de Oriente Próximo, y lo estamos haciendo. Siria no es la misma Siria, Líbano no es el mismo Líbano, Gaza no es la misma Gaza, y la cabeza del eje, Irán, no es el mismo Irán; también ha sentido el poder de nuestro brazo”, recalcó el hombre que se encuentra con una orden de arresto por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y es investigado por corrupción.

Por otro lado, y si bien el Ejército de Israel ha atacado territorio sirio, Netanyahu dijo que su país “no tiene ningún interés en un conflicto con Siria” y que “fue un estado enemigo activo de Israel. Nos ha atacado repetidamente. Permitió que otros nos atacaran desde su territorio. Permitió que Irán armara a (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá a través de su territorio”.

“Para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, hemos tomado una serie de medidas intensivas en los últimos días. Junto con el ministro de Defensa, (Israel) Katz, he ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que frustren las posibles amenazas de Siria y eviten que elementos terroristas tomen el control cerca de nuestra frontera”, recalcó.

La compleja situación en Gaza

Mientras el primer ministro de Israel conversaba con Trump el ejército de su país sostenía crudos ataques contra Palestina, lo que ha generado que la cifra de muertos en Gaza supere los 40 mil, de acuerdo a las autoridades sanitarias locales.

Producto de los bombardeos de los últimos días sobre la franja de Gaza, resultaron 203 palestinos heridos y 52 asesinados en el último día.

En concreto, desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, han muerto 45.028 palestinos y 106.962 personas en Gaza han resultado heridas, según el Ministerio de Salud gazatí.

Sumado a ello, se mantienen 11 mil cuerpos bajo los escombros que todavía no pueden ser rescatados ni identificados.