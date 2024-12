“Las soluciones deben implementarse dentro de las próximas 24 horas”: Gremio de líneas aéreas alerta por congestión en Aeropuerto de Santiago

Profunda preocupación por lo que califican como una “crisis” en el aeropuerto de Santiago, es lo que manifestó la Asociación de Líneas Aéreas (Achila), que reúne a las principales aerolíneas del país.

La señal de alerta fue planteada ad-portas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y en momentos que ya se observan largas filas y congestión en el principal terminal aéreo del país.

En esa línea, el gremio volvió a poner encima de la mesa sus apremios por lo que, según señalan, son las debilidades en el control migratorio.

Asegurando que no se trata de un tema nuevo, la gerenta general de Achila, Carolina Simonetti, apuntó a que “la crisis que vive el aeropuerto de Santiago a raíz de la congestión que se produce en el control migratorio, tanto a la entrada como a la salida del país, no solo no se ha resuelto, sino que sigue agravándose”.

Fue a principios de noviembre que voces al interior del sector aéreo y turístico habían manifestado su inquietud con las extensas esperas para el ingreso y salida de pasajeros tanto para vuelos dentro del país como hacia el exterior. Y fue esta última razón lo que motivó que la Contraloría oficiara a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

Se pidió a la repartición detallar los problemas y aclarar las responsabilidades de la concesionaria, entre otras entidades.

Pese al involucramiento del ente contralor, según Achila este no ha tenido el impacto que se esperaba y los problemas persisten en pleno fin de año.

Llamado a “las más altas autoridades”

Carolina Simonetti aseguró que la situación, después de dos meses de aglomeraciones, se ha tornado “inaceptable”, por lo cual expresó que “solicitamos la intervención de las más altas autoridades del país para enfrentar esta situación como lo que es una crisis”.

A lo anterior, la timonel de Achila agregó que “durante el fin de semana se registraron filas que se extendían fuera del recinto de control migratorio, afectando a miles de pasajeros. A ellos ¿quién les responde?”.

Una de las medidas que se implementó por parte de la Policía de Investigaciones para hacer frente a las filas fue habilitar tótems de autoatención. Sin embargo, según Achila aquello no ha revertido los problemas.

De hecho, Simonetti enfatizó que “la tecnología que implementó la PDI, a través de los tótems de autoatención, no ha dado buen resultado por diversas razones y, además, solo sirve para ciudadanos chilenos mayores de edad”. Por ese motivo, la dirigente gremial solicitó que se incremente la cantidad de funcionarios en casetas de atención personalizada para enfrentar la abultada demanda de pasajeros, particularmente en temporada alta.

La timonel de Achila urgió a actuar con prontitud: “Las soluciones deben implementarse dentro de las próximas 24 horas, dado que ya se inició el periodo peak por las festividades de fin de año”.