Cardenal Chomalí responde a dichos de ministra Orellana: “No me pasa nada, no me quitó el sueño”

El cardenal Fernando Chomalí, se refirió a las declaraciones de la ministra de la Mujer, quien, frente a su valoración del retraso de la presentación del proyecto de aborto libro, dijo que “las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa ser un cardenal”.

Frente a esto, el representante de la iglesia católica, aseguró en Radio Futuro que las declaraciones de la secretaria de Estado, son un”comentario que no me pasa nada”.

“Estamos en un país donde hay libertad de opinión y de prensa y es parte de la democracia. Me alegro de que ella, yo y todas las personas se puedan expresar. No hago un juicio de las palabras”, recalcó.

De igual manera, apuntó a que “de príncipe no tengo nada, soy nieto de migrantes palestinos (…) soy un cura que entró al seminario a los 26 años para anunciar el evangelio y estoy en esto”.

“Lo que dijo la ministra lo pensó muy bien, pero en mi corazón no me pasa nada, no me quitó el sueño. Tengo otros temas que tratar que me parecen más importantes en Chile y el mundo (…) No me siento herido”, agregó.

Respecto a la postura de su iglesia ante la discusión del proyecto de aborto libre, Chomalí comentó: “Somos una voz más y la vamos a presentar. Tenemos científicos en la Universidad Católica, filósofos, biólogos, médicos, teólogos y vamos a presentar nuestra postura, y los legisladores tendrán que ver si esas posturas son razonables o no”.

“No pretendo convertir esto en una guerra ni nada que se le parezca, pero sí tengo derecho como chileno a presentar estos argumentos”, mencionó.