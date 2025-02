Presidente Boric responde a Matthei por críticas que hizo la candidata presidencial después del apagón masivo

En un nuevo consejo de gabinete, como publica La Tercera, el Presidente Gabriel Boric respondió, sin nombrarla, a la candidata presidencial Evelyn Matthei, tras las críticas que la ex alcaldesa de Providencia hizo al Gobierno y al propio Mandatario tras el apagón masivo que se vivió esta semana, acusándolos de bloquear la inversión eléctrica.

Al respecto, el Presidente expresó: “Acá nadie puede pretender y tratar de culpar al Estado por rédito político, de una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Y eso se va a fiscalizar, a estudiar y se va a hacer valer esa responsabilidad (contra las empresas)”.

En la reunión también hizo referencia a la derecha expresando “esto lo he dicho antes. Pareciera que un sector de la derecha tiene ganas de que le vaya mal a Chile. Yo quiero que a Chile le vaya bien. Quiero que a todos nos vaya bien. Hay mucha más sabiduría en la gente común y corriente que en la calle nos pide y me dice ‘Presidente, ¿sabe qué? Yo no voté por usted, pero quiero que le vaya bien. Porque si a usted le va bien, a todos nos va bien’. Esa lógica, hay quienes tienen micrófono, pero no tienen esa lógica. Yo por eso confío mucho en la sabiduría del pueblo de Chile. Y para ellos tenemos que trabajar”.

“Síndrome del pato cojo”

En la oportunidad, el Presidente Boric también llamó a su equipo a evitar el “síndrome del pato cojo”, diciendo que “este año es el último año. Pero cuando se dice el último año, pareciera como que quedara poco. Es el 25% del gobierno. Es mucho. Por lo tanto, aquí todas esas frases típicas que empiezan a aparecer de pato cojo, acá no se tienen que escuchar. Acá todos trabajando al máximo porque este año tiene que ser de consolidación”, cerró.