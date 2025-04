Evelyn Matthei y eventual segunda vuelta con José Antonio Kast: “Sería el más fácil de todos porque ahí gano lejos”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la carrera presidencial comentando la relación que tienen con Republicanos expresando que “si me cierran la puerta voy a golpear la ventana. Hemos llamado a tener primarias amplias y dicen que no (…) También hemos planteado ir en una lista parlamentaria, pero pregúntele a ellos por qué no quieren. No hay caso”.

Consultada sobre qué candidatos son más fáciles de enfrentar, la exalcaldesa de Providencia fue cautelosa al decir que “yo soy hiperpráctica, no puedo hacer nada para que el adversario sea uno u otro, no depende de mí, sería una pérdida de energía (…) Uno tiene que ir enfrentando las etapas de la campaña de a poco” Sin embargo sí fue muy clara ante una eventual segunda vuelta con José Antonio Kast al decir: “Pero Kast sería el más fácil de todos porque ahí gano lejos”.

Los aranceles de Donald Trump

Frente a la crisis que se está desatando por el alza de impuestos que ha implementado el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Matthei explicó lo que está pasando con la bolsa asiática: “Está cayendo todo porque se están cayendo todas las reglas, todos los contratos. No sé qué es arancel implícito (…) Todo lo que permite tomar decisiones con algún grado de confianza se está cayendo y eso es difícil de reponer”.

“En el caso de Chile afecta con una industria en que productos van a ser más caros respecto a productos que se van a producir internamente, pero también el frenazo mundial de la economía. Eso es fatal para un país pequeño como es Chile”, agregó.

Y criticó al Gobierno al decir que “amerita una unión de distintos partidos políticos en beneficio de nuestro país. Han pasado 5 días y no ha pasado nada. Yo hoy me voy a juntar con economistas, pero es raro que se junte un candidato y del gobierno nadie”.

Destitución de la senadora Isabel Allende

Sobre la destitución de la senadora Isabel Allende, comentó que “el tema del TC es respetar las reglas y me imagino lo difícil que tiene que haber sido para los ministros, pero le han hecho un tremendo favor a Chile y sirve para que entendamos que las reglas se tienen que cumplir sin importar cómo te llamas (…) Pero este es un final que ella no merecía”.