“Say Hello To The Hits”: Lionel Richie regresa a Chile en septiembre

La leyenda del pop de los 70 y 80, Lionel Richie regresa a nuestro país, presentando su nueva gira: Say Hello To The Hits (Saluda a los hits) donde espera hacer un recorrido por sus grandes éxitos.

El cantante vuelve a Chile después de su recordado paso por el Festival de Viña del Mar y una presentación en el Movistar Arena en 2016. Esta vez el estadounidense hará su show en el Claro Arena, (ex San Carlos de Apoquindo) este próximo 7 de septiembre.

La venta de entradas será el próximo 14 de abril, desde las 11 am, con la preventa artista y de clientes Banco de Chile, para luego dar paso a la venta general el 16 de abril a las 11 horas.

El valor de los tickets irán desde los $51.800 hasta los 207 mil pesos, pero las personas que paguen con tarjetas del banco antes mencionado, tendrán un descuento.