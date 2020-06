“All Night Long”: La película con canciones de Lionel Richie ya está en marcha

De acuerdo a lo informado por Variety, Disney ya se encuentra trabajando en una película basada en varias de las canciones de Lionel Richie.

Tentativamente llamada “All Night Long”, sin ser estrictamente una biopic, la película está contando con la colaboración directa de Richie, quien además, está trabajando en la producción.

Al parecer la película sería más bien como lo que sucedió con Abba hace años con “¡Mamma Mía!”, donde las canciones del grupo dan trayectoria a una historia de fantasía.

Lionel Richie es una de las figuras del pop más reconocidas desde los 80 gracias a temas como “All Night Long”, “Easy” o “Endless Love”. En 1985 compuso junto con Michael Jackson el tema para beneficio “We are the world” donde participaron también Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan y Tina Turner.

Ganador de 4 Grammys y un Óscar a la mejor canción por el tema “Say You, Say Me” de la película “White Nights” (1985). Además Richie fue escogido persona del año en 2016 dada su vasta trayectoria.