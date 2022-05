Dolly Parton, Lionel Richie, Duran Duran y Eurythmics llegan al salón de la Fama de Rock & Roll

En noviembre de este año se llevará a cabo la ceremonia que incluirá nuevos artistas en el salino de la Fama del Rock & Roll.

A Dolly Parton, Lionel Richie, Duran Duran y Eurythmics, se unen Eminem, Carly Simon, Judas Priest y Pat Benatar. Fueron muchos los que estaban en la lista inicial, pero no llegaron a ser finalistas para ser parte del salón.

Los artistas que llegaron fueron votados por más de mil personas entre historiadores, músicos y profesionales de la industria, quedando fuera nombres como Kate Bush, Beck y DEVO.

Como dijo John Sykes, presidente del Rock Hall, en un comunicado: cada uno “tuvo un profundo impacto en el sonido de la cultura juvenil y ayudó a cambiar el curso del rock ‘n’ roll”.

Dolly Parton aceptó finalmente su nominación después de que la había declinado y comentó que no sabía que este reconocimiento incluía a mñusicos de distintos estilos musicales: “Y he descubierto últimamente que no es necesariamente eso. Pero si no pueden ir allí para ser reconocidos, ¿adónde van? Entonces sentí que le estaría quitando a alguien que tal vez lo merecía, ciertamente más que yo, ya que nunca me consideré un artista de rock. Pero obviamente, hay más que eso”.