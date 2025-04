Johannes Kaiser se muestra confiado: “Con los niveles de apoyo que tenemos ahora, voy a llegar de todas maneras a la papeleta”

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, mostró su confianza en entrevista con Emol al referirse a la proyección que tiene de aquí a las elecciones presidenciales.

Defendiendo el no ir a primarias con Chile Vamos al plantear “¿por qué tendríamos que renunciar en beneficio de Chile Vamos a defender un proyecto político propio?”, Kaiser aseguró que las encuestas “nos están dando los índices de respaldo popular que son necesarios para continuar en carrera” y que “parece haber habido una demanda importante por una oferta política como la que estamos gestionando nosotros”.



Al respecto sostuvo que esto se da porque “creo que lo que nosotros estamos ofreciendo le hace mucho sentido a la gente, que el Estado muchas veces no es solución, sino que es el generador de problemas y es ahí donde queremos entrar de manera más diferenciada, restringir en algunos campos el ámbito de acción del Estado y en otros campos reforzarlo, como en el tema de la seguridad”.

Frente a sus propuestas, Kaiser fue claro al decir que “lo que nosotros estamos ofreciendo es una reducción radical de un órgano como es el Estado que pensado originalmente para servir a la ciudadanía, hoy en día se está sirviendo de ella. ¿Y por qué creo que lo podemos hacer mejor que José Antonio o que Evelyn?, porque nosotros tenemos la convicción doctrinaria de que el Estado no es señor de las personas, es su sirviente”.

Y ejemplificó con la educación “yo el Ministerio de Educación, por ejemplo, no creo que sea un órgano que debiese estar entregando valores o estuviese determinando escalas de valores para los niños. Creo que el Ministerio de Educación debería establecer contenidos mínimos de Castellano, de herramientas, creo que los valores deben ser transmitidos tanto por las familias, como por sus iglesias o los centros que transmitan la convicción a lo que ellos adhieren. No creemos en el Estado como un gestionador de la moral de la república, no es la forma de hacer las cosas”.

¿Qué haría all llegar a La Moneda?

Sobre las primeras medidas que tomaría, Kaiser dijo que haría el “cierre de la frontera para impedir que sigan ingresando a Chile tanto delincuentes, como contrabando” para después “reforzar a Carabineros, Gendarmería, nuestras Fuerzas Armadas, reforzar nuestra capacidad carcelaria, la capacidad persecutoria de la Fiscalía, hacer las reformas que sean necesarias en un lugar dónde ningún criminal quiera vivir, pero sí la gente honesta”.