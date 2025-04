Primer conflicto del cónclave: Cardenal condenado por corrupción exige votar en elección del nuevo Papa

A pocos días de que comience el cónclave, ya surgió una fuerte polémica. El cardenal italiano Angelo Becciu, condenado por delitos financieros en 2023, asegura que tiene derecho a votar en la elección del nuevo Papa. Sin embargo, el Vaticano lo considera “no elector”.

En 2020, el Papa Francisco lo apartó de sus funciones y le quitó los privilegios del cardenalato. La decisión se tomó después de descubrir su participación en una fallida inversión inmobiliaria y otras irregularidades con fondos de la Iglesia. Aun así, Becciu conserva el título de cardenal, aunque sin funciones activas.

Becciu desafía la exclusión

El martes, Becciu participó en la primera reunión de cardenales previa al cónclave. En una entrevista con el diario Unione Sarda, afirmó: “El Papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito”.

Para el Vaticano, solo los cardenales menores de 80 años pueden votar. Becciu tiene 76, pero no está en la lista oficial de 135 electores. La oficina de prensa aclaró que puede asistir a las reuniones preparatorias, pero no votar. En respuesta, el cardenal señaló: “Estaré allí (…). La lista publicada por la Oficina de Prensa no tiene ningún valor legal y debe tomarse como lo que es”.

Un pasado controversial

Becciu fue una figura influyente en el Vaticano. Durante siete años, ocupó un alto cargo en la Secretaría de Estado y luego lideró la oficina para la canonización de santos. Su caída comenzó con la compra de un edificio en Londres por 200 millones de euros, que terminó siendo una mala inversión.

También se le acusó de transferir fondos a una fundación vinculada a su hermano. Por estos hechos, fue condenado a cinco años y medio de prisión. Becciu apeló la sentencia y sigue viviendo en el Vaticano mientras se revisa su caso.

¿Quién decide?

La decisión sobre su participación en el cónclave recaerá en el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, y en el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Ambos dirigirán el proceso dentro de la Capilla Sixtina.

Fechas clave

El funeral del Papa Francisco se realizará el 26 de abril. Los “novendiales”, los nueve días de luto, terminarán el 4 de mayo. El cónclave comenzaría entre el 5 y el 10 de mayo.

Mientras tanto, la participación de Becciu sigue generando tensión en la antesala de una de las decisiones más importantes para la Iglesia católica.