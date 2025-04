“Somos adictos al amor”: Gustavo Petro responde a denuncia de excanciller que dijo que tenía problemas con las drogas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió a la denuncia que hizo el exministro Álvaro Leyva, quien lo acusó de tener “problemas de drogadicción” a través de una carta en la que dijo que él mismo lo había constatado durante una visita oficial del mandatario a Francia en 2023: “¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”.

En contestación, Petro expresó: “Nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor. A propósito, ¿por qué se pierde dos días (en Francia), compañero? No hay que pensar mucho (…) Lo que pasa es que el escritor (Leyva) ya no puede hacer eso”.

Además aclaró que, como lo operaron de un cáncer al esófago, no puede beber alcohol: “Todos esos trinos (posts) que andan por ahí de que estoy borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente. A mí me gustaba el aguardiente Tapa Roja del Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es porque no puedo”.

Críticas

Las críticas a Leyva han venido llegado desde la política por no comentar esto cuando era ministro de Petro. Además han pedido que se investigue lo acusado.

Recordemos que Leyva fue ministro de Relaciones Exteriores de Petro desde 2022 a 2024 cuando fue suspendido por problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.