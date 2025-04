Baja natalidad en Chile: Tres miradas para enfrentar la problemática a través de políticas públicas

“Somos un país que ya está envejecido”, advirtió la coordinadora de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, Sandra Quijada, basándose en una serie de datos que revelan un gran problema en el país: una fuerte caída en la tasa de natalidad.

“Tenemos una tasa global de fecundidad de 1,16 hijos por mujer, que por supuesto no alcanza a la reposición de la población, porque para eso necesitaríamos 2,1 hijos por mujer”, detalló la investigadora en el conversatorio El legado de Malthus: un enfoque para entender los desafíos políticos del futuro, organizado por Radio Duna, donde, además, participaron la economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC), Andrea Repetto y el exministro y docente de la Universidad del Desarrollo, Cristián Larroulet.

En la instancia, se discutió cómo enfrentar la fuerte caída en los nacimientos en Chile, a través de las políticas públicas y otras medidas adicionales para hacer frente a las preocupantes cifras de natalidad.

Si bien Quijada destacó que este escenario también cuenta con algunos aspectos positivos, como la disminución de los embarazos adolescentes, esto también cuenta con problemáticas que podrían impactar fuertemente al país y sus finanzas. “Hay una serie de cosas para las que nosotros no estamos preparados como país. Por ejemplo, la infraestructura y el cuidado para los adultos mayores”, resaltó.

“No tenemos la suficiente cantidad de especialistas que cubran las necesidades de salud de los adultos mayores. Hay un déficit importante, sobre todo en las regiones, de especialistas. El Sistema Nacional de Cuidados, si bien está avanzando, está en pañales para lo que se necesita”, aseguró. Siguiendo esta línea, mencionó que “se puede generar un problema muy importante en las pensiones, porque con la reforma y con el pilar no contributivo, se puede generar un gasto que no estamos viendo. Con las estimaciones que ya se hicieron, nos podemos quedar cortos con el gasto que estamos proyectando”.

Ahora bien, revertir esta situación no parece sencilla ni con soluciones rápidas, expuso, recalcando que “cuando se está en los niveles que nosotros estamos es muy difícil volver a la tasa de fecundidad del 2.1. Los países que han tenido éxito con un mix de políticas públicas bien interesante, lo que han logrado es no seguir disminuyendo la tasa”.

De igual manera, tomó el ejemplo de Hungría, quien tras invertir un 5% del PIB en dicha materia, ha podido incrementar solo en un 0,2% los números de nacimientos por mujer.

“Lo que nos tenemos que preocupar ahora es que no siga empeorando y los datos mensuales que da el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no nos dan buenas noticias. Entre enero del 2024 y el 2025 tenemos una disminución del 9,8% de los nacimientos. No es que estemos en un buen pie. Es complicado volver atrás”, aseveró Quijada.

El rol de la población migrante en la natalidad en Chile

Pese a que la falta de nacimientos en Chile ha comenzado a ponerse sobre la mesa en el último tiempo, incluso de los candidatos presidenciales, los datos demuestran que la problemática se inició hace, al menos, 20 años. Desde el 2000 se comenzó a notar un estancamiento y luego una decaída en la tasa global de fecundidad en nuestro país, identificándose en 2014.

Ante esto, Cristián Larroulet, declaró que “el problema es mucho más grave de lo que la discusión política y pública lo presenta. Yo creo que estamos recién tomando conciencia de la gravedad”. Respecto a esto, el exministro en la administración de Sebastián Piñera, alertó sobre los impactos que esto podría tener, incluso, en el desarrollo del país.

“La crisis de crecimiento de Japón, que duró básicamente casi 20 años, se debe, según el profesor de la Universidad de Pennsylvania, Jesús Fernández-Villaverde, a este problema, la falta de crecimiento de la población. Y si uno mira los números de Chile, como lo decía muy bien Sandra, se está empezando a parecer también al fenómeno japonés. Entonces, nosotros que hoy día tenemos un problema de crecimiento económico, queremos todos que el país vuelva a crecer, bueno, se nos aparece, a mi juicio, una nueva realidad que hace que esta situación sea mucho más difícil”, alertó.

Otro punto en discusión es el rol de la población migrante ante la falta de nacimientos. Sobre esto, el exasesor de la Presidencia, indicó que “desde la perspectiva del crecimiento económico producto de la caída de la población, nos está ayudando”.

“Al final, tenemos un 10% más o menos de migrantes que son parte de la fuerza laboral y que colaboran. En esto hay que distinguir en el debate que estamos teniendo hoy, no es muy políticamente correcto, pero claramente tenemos que preocuparnos de eso y de que haya una migración formal, porque colabora significativamente en este problema (…) Nosotros tenemos 20 millones de habitantes. Eso es muy poco desde la perspectiva de un país que quiere crecer, que tiene ambiciones de ser un país desarrollado”, dijo.

El académico, también añadió que “hay que mirar más bien a los países que han mantenido el nivel de natalidad. Entonces ahí hay países como Francia, como los países de Europa del norte, que están en niveles de 1.8 de tasa de efectividad, y yo creo que nosotros con este nivel que tenemos hoy día, tenemos que tratar de aspirar a eso. Y esas son políticas que tienen que ver con el cuidado de los niños, eso es fundamental”.

Cómo avanzar a la corresponsabilidad

Para poder encontrar las soluciones al problema, comentaron los expositores, es necesario, también, hallar las razones detrás del estancamiento y caída en la tasa de natalidad en Chile. “No es un accidente”, declaró Andrea Repetto, quien atribuyó, en parte, este escenario a “decisiones detrás de las personas y de las familias”.

“Hablamos mucho de las mujeres, pero esto no se hace sola, son decisiones que ya son más familiares, de pareja, con aspiraciones de las mujeres de participar en lo público”, agregó, “de estar en el mercado laboral, de estar fuera de lo doméstico también, con esta ambigüedad, muchas veces, de querer estar en los dos lados y vemos a las mujeres completando la vocación superior, vemos la participación laboral que puede estar rezagada, pero es mucho más alta que hace un tiempo atrás, más mujeres en puestos de liderazgo. Hay mucho de eso detrás y, por cierto, entonces eso viene con postergación de la natalidad y con dificultad a la fecundidad”.

Así, para la economista, uno de los puntos fundamentales para abordar esta problemática es el impulso a las salas cuna, lo que, a juicio de la académica, “es un gran beneficio para la comunidad”.

Por otro lado, la especialista resaltó que “antes había una cosa así como más de tribu, las familias vivían cerca y ahora estamos todos más dispersos. Los hijos están en la comuna allá, los papás están en la comuna del otro lado. Esa posibilidad de tener un apoyo más cercano, muchas veces familiar, se ha ido rompiendo”, además, expuso, “hay más desconfianza de tus vecinos, no es tan obvio dejarle los niños a los vecinos. Hay otros problemas más de fondo también en que facilitaban el cuidado previo que han dejado de estar entre nosotros”.

“Esto también es una parte de la conversación que tenemos que tener. No solamente esta cosa institucionalizada de quién me cuida mi niño, quién cuida a mis padres que pueden estar mayores, sino que es el conjunto del trabajo social que hay detrás de lo que significa cuidar. Y eso es lo que hemos ido dificultando. Por problemas culturales también y por la manera que hemos ordenado nuestras ciudades, donde hemos puesto el ambiente social, con las dificultades de transporte que hay detrás”, agregó.

Respecto a esto, Sandra Quijada, resaltó la necesidad de lograr una mayor flexibilidad laboral, que permita que las familias puedan tener un mejor cuidado de los niños y permitiría aumentar la participación laboral femenina.

Pese a ello, la coordinadora de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, subrayó que “acá no solamente nos podemos enfocar en las mujeres, tenemos que enfocarnos en la familia”, debido a que “también en los hombres que, en el fondo, tienen una responsabilidad importante y hoy día no tenemos instalado el tema de la corresponsabilidad”.

“Hay un dato súper relevante de la encuesta Nacional de uso del tiempo, que no se hacía desde el 2015. Salió hace poquito el resultado del 2024. Si uno mira el tiempo que los hombres gastan en el cuidado de quien sea en el hogar, sea adulto, sea niño, ha aumentado 8 minutos en 9 años. No hay corresponsabilidad. Entonces, en el fondo, efectivamente, esto no es algo que se vaya a solucionar en dos meses, en un año, porque uno hable mucho del tema. Es un tema que es de largo plazo, que tiene resultados en el largo plazo, y que es necesario incluir desde la primera infancia respecto de cómo son los roles en el hogar”, profundizó.

Qué responsabilidad tiene la política en la baja de natalidad

Respecto a la responsabilidad que ha tenido la clase política ante este tema, Repetto apuntó al “cortoplacismo” de las reformas y decisiones que se han tomado en el último tiempo.

“Nosotros, en el país nos pasamos en elecciones, en el último tiempo ha sido tremendo y las elecciones te cortan la vista, estás mirando solamente lo que va a suceder ahora, esto es popular, esto no es popular en este minuto. Y a veces sí vemos las consecuencias, pero no de mediano o largo plazo. Entonces, el rol que tiene el mundo de la academia o los centros de estudios que están participando en la discusión política y que intentan hacerlo desde la evidencia, el pensamiento, la ciencia, justamente es invitar a ver que hay otras consecuencias adicionales, pero una cosa distinta es sacar a la política de su mirada cortoplacista de muchos de estos problemas”, expresó.

Así las cosas, apuntó a que “hay motivos muy diversos por los cuales hay menos hijos y además nos estamos olvidando de la otra parte, del envejecimiento de la población, que tiene que ver con razones también culturales, sociales, económicas, pero también biológicas. Entonces, hay una diversidad de causas y una diversidad de contextos. Es distinto una madre sola o que vive con el resto de la familia. El problema que tiene es distinto. Es distinto si vive lejos de las oportunidades laborales o cerca de las oportunidades laborales. Es distinto a distintos niveles socioeconómico”.

Otro punto crucial, agregó, es la relevancia de que los padres también asuman responsabilidades en caso de que las salas cuna, los jardines infantiles o los colegios deban cerrar o no estén disponibles.

“Culturalmente está incluido en que es la madre la responsable de si ese niño no fue al colegio, o si el niño sale a las 12 y la niña sale a las 4. Porque (…) Hay un periodo tan largo que significa esta flexibilidad. Y la corresponsabilidad yo creo que sí, por cierto, es algo muy, muy importante, pero es algo que tenemos que construir. Tenemos que trabajar, tenemos que motivarla, tenemos que hacerla factible. Tenemos que hacerla atractiva. Las empresas tienen mucho que hacer en eso. Estamos hablando de las políticas públicas desde el Estado. Pero las empresas también debieran tener la posibilidad de decirle a los papás que tienen un día al año en que pueden llevar al niño al doctor. Eso no existe hoy día”, recalcó.

Sobre este punto, Larroulet manifestó que “no es solamente la coparentalidad, que sí es muy importante, sino que es un conjunto de políticas. En general, los países que han logrado que se mantenga la tasa, en torno a niveles, que no llega tampoco al reemplazo total, son países que han abordado toda la temática que de alguna manera aquí estamos conversando”.

En concreto, el exsecretario de Estado lanzó que la respuesta “no es el bono por hijo. Esto no es entregarle plata por hijo a las mamás. No, es un conjunto de cosas”.

