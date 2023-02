LeBron James se corona como el mejor anotador de todos los tiempos

LeBron James marcó un nuevo hito en la NBA tras haber superado a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos en la temporada regular: Ahora acumula 38.390 puntos.

El martes 7 de febrero de 2023 quedará marcado en la historia, ya que con los 38 tantos anotados por The King durante la derrota de Los Angeles Lakers ante Oklahoma City Thunder por 133-130, se adelantó al ex jugador por tres unidades en la clasificación. Su tiro sobre el final del tercer cuarto permitió que igualará dicho registro.

Para el último capítulo, el jugador de 38 años firmaría otros dos puntos y así cerró una noche especial, a pesar de que no lo acompañó el resultado en la pizarra. A su planilla le agregó 7 rebotes, 3 asistencias, mientras que finalizó con 13 de 20 en tiros de campo.

El de Akron alcanza este récord en dos décadas de competencia en la NBA, con dos etapas en Cleveland Cavaliers, una en Miami Heat y otra en los Lakers.

James venía de transformarse recientemente, incluso, en el cuarto con mayor asistencias en la historia de la NBA; además, ya poseía el récord general de puntos combinados (incluidos los playoffs) con sus 7.631 tantos de playoffs: estos lo colocan con una diferencia de 1.644 respecto del segundo clasificado, Michael Jordan.

Homenaje

Abdul-Jabbar se retiró en 1989 como el máximo anotador de todos los tiempos de la liga tras registrar 38.387 puntos durante una carrera histórica con Milwaukee Bucks y los Lakers. Su llegada al primer puesto se produjo en abril de 1984 cuando superó el récord anterior de Wilt Chamberlain (actualmente 7º con 31.419).

De manera emotiva, fue el mismo Abdul-Jabbar el encargado de entregarle un reconocimiento a James tras batir su record. Esto en medio del encuentro, ya que cuando LeBron logró superar la marca, el partido se detuvo y hubo espacio a un homenaje en el cual incluso participó familia del astro.

LeBron encabeza ahora esta lista y tiene futuro por delante para alejarse con una mayor ventaja en la cima. De hecho, le quedan lo que resta de la presente campaña y otra adicional con los Lakers, además de su intención de jugar con su hijo mayor, Bronny.

Desde el presidente hasta leyendas de la NBA

Las reacciones ante el histórico logro de “King James” no se hicieron esperar, y es que la expectación ante la posibilidad de que la meta se lograse en este partido eran muchas.

Joe Biden, presidente de EE.UU., lideró los saludos: “LeBron, felicidades. Con todo tu corazón y toda tu alma rompiste un récord sagrado… Elevaste este deporte. Y más que eso, como Kareem, Bill Russell y otros que vinieron antes que tú, desafiaste e inspiraste a la nación a ser mejor, a hacer las cosas con determinación y a estar a la altura de sus promesas”.

La leyenda “Magic” Johnson continuó: “Nunca pensé que alguien rompería el récord de puntos de Kareem, pero eso dice lo especial que eres y lo que has hecho por el baloncesto en todo el mundo. Cambiaste este deporte…. No creo que nadie supere jamás a LeBron”.

Stephen Curry, figura de los Warriors y actual rival en rendimiento de LeBron, escribió: “Felicitaciones. Cosas legendarias”.

Paul Pierce, ex estrella de Boston, fue más allá: “Es un honor decir que tuve la oportunidad de jugar con The Goat. Nunca te he reconocido como Rey, pero eres Verdaderamente el Rey #lRespect Ningún jugador en la historia de la NBA tuvo la presión en la liga para superar las expectativas, pero tú lo has superado”.

Pero las felicitaciones siguieron. La leyenda de Dallas Dirk Nowitzki dijo que es “increíble, felicitaciones”, mientras Manu Ginobili sentenció: “LeBron James, felicitaciones. Máximo anotador de la NBA. Una bestia”.