Las reacciones de la entrevista a Meghan y el príncipe Harry

El domingo por la noche en el programa de Oprah Winfrey, los duques de Sussex revelaron sus experiencias con la familia real. Esto generó muchas reacciones y una de ellas fue la publicación de una imagen en donde se puede ver feliz a Meghan Markle junto a su familia.

En la misma entrevista, la ex actriz reveló que espera a una niña. Y en la fotografía dijo: “¡Qué maravillosa noticia para celebrar el Día Internacional de la Mujer! Felicitaciones amigos míos y bienvenidos al club #girldad”,

Racismo en la familia real

Otro de los temas tocados en la entrevista fue cómo vivió Meghan en la familia real. Ella le reveló a Oprah que fueron los peores momentos de su vida, incluso que tenía pensamientos suicidas. “Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”.

Además, la presentadora le preguntó por su hijo y su futuro en la familia real, la ex actriz afirmó que “voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”.

Luego el príncipe confirmó que la conversación giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” con Meghan, pero tampoco quiso dar detalle al respecto. “Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó Harry, quien agregó que fue “chocante”.

Después de esto dichos se generaron muchas reacciones, una de ella fue la tenista Serena Williams, quien le brindo apoyo a Meghan a través de un mensaje por Twitter:

“Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que ha experimentado. Conozco de primera mano el sexismo y el racismo que las instituciones y los medios de comunicación utilizan para vilipendiar a las mujeres y las personas de color para minimizarnos, quebrantarnos y demonizarnos” afirmó Williams.

También, agregó que “debemos reconocer nuestra obligación de condenar los chismes maliciosos e infundados y el periodismo sensacionalista. Las consecuencias para la salud mental de la opresión y la victimización sistémicas son devastadoras, aislantes y con demasiada frecuencia letales”.

La poeta y activista, Amanda Gorman, también manifestó su apoyo y dijo que la familia real “perdió” a Meghan como una “oportunidad de cambio, regeneración y reconciliación en una nueva era”.

Meghan was the Crown’s greatest opportunity for change, regeneration, and reconciliation in a new era. They didn’t just maltreat her light–they missed out on it. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 8, 2021

La hija del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., Bernice King, también se hizo presente y afirmó que “la realeza no es un escudo contra la devastación y la desesperación del racismo“.

Royalty is not a shield from the devastation and despair of racism. #MeghanMarkle — Be A King (@BerniceKing) March 8, 2021

Sin embargo, no todos apoyaron los dicho de Meghan. Fue su padre, Thomas Markle, quien puso en duda las acusaciones de racismo de su hija. Afirmó en el canal de televisión ITV que “No creo que la familia real británica sea racista en absoluto”.

Además, admitió que no conoce a nadie de la familia real, ni siquiera a su yerno el príncipe Harry ni a su nieto de casi dos años Archie.