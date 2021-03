Los detalles de la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle

En una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey en la cadena CBS, Meghan Markle aseguró que cuando estaba embarazada, funcionarios del palacio le informaron que su bebé no tendría un título y, por lo tanto, no tendría protección.

Esto debido a que hubo preocupaciones en la realeza sobre cuán oscura sería la piel de su hijo Archie antes de su nacimiento y que eso explica por qué no se le dio el título de príncipe.

“En esos meses en que estaba embarazada (…) tuvimos una serie de conversaciones sobre que ‘no se le daría seguridad, no se le daría un título’ y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera”, indicó Meghan.

Además, la esposa del príncipe Harry, aseguró que su vida en la familia real le generaba pensamientos suicidas.

“Estaba muy avergonzada de decirlo en su momento, y avergonzada de admitirlo ante Harry especialmente, porque yo sé las pérdidas ha sufrido él (…) Yo no sabía si quería seguir con vida”.

Meghan enfatizó que las personas dentro de la institución real no solo no la protegieron contra afirmaciones maliciosas, sino que mintieron para proteger a otros. Sin embargo, destacó que no todas las personas fueron malas con ella.

“Está la familia, y luego está la gente que dirige la institución, esas son dos cosas separadas y es importante poder dividir eso porque la reina, por ejemplo, siempre ha sido maravillosa conmigo”.

Actualmente, la pareja ha renunciado a sus deberes reales y está comenzando una nueva vida en Estados Unidos.

El príncipe Harry comentó que su padre, el príncipe de Gales y heredero al trono, dejó de atenderle el teléfono en medio de la crisis.

“Tuve tres conversaciones con mi abuela y dos con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Y luego me dijo, ¿puedes poner todo esto por escrito?”

De todos modos, la entrevista acabó en tono positivo, con la reconocida presentadora preguntando a Meghan Markle si, pese a todo lo que había pasado, consiguió su final feliz con el príncipe.

La duquesa de Sussex no dudó: