Maduro arremete contra las críticas de Boric y Castillo: Una “supuesta izquierda progresista (…) cobarde y derrotada”

Esta declaraciones se dan en la antesala de la celebración del quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del 5 de marzo.

La cita telefónica se dio en el programa “Con El Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello, uno de los hombres más relevantes del chavismo, quien además es diputado de Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV.

Según Maduro, en torno al cónclave, pretenden “garantizar que en la parte presencial de arranque del Congreso que es el 5 de marzo, vengan la mayor cantidad de líderes, lideresas, dirigentes e invitados especiales de América Latina, del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, del mundo. Que vengan a ver la verdad de Venezuela”.

Por otro lado, se refirió a las constantes críticas que recibe. “Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente y atacar a la revolución bolivariana”, agregó.

En la entrevista, el presidente venezolano no hizo referencia a ningún líder de la región, pero se puede inferir que se dirige hacia Pedro Castillo y Gabriel Boric tras las recientes declaraciones de ambos.

El presidente electo chileno tuvo una conversación con el ex presidente uruguayo José Mujica, donde sostuvo que “ha habido un retroceso en las condiciones democráticas” en Venezuela.

Castillo, por su parte, también alejó su postura de Maduro, con el objetivo de establecer “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”. Agregando: “No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, dijo en referencia a Cuba y Nicaragua.