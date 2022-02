Gabriel Boric: “Los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, sino, el riesgo de retroceder es demasiado grande”

En medio del nombramiento de los subsecretarios y su búsqueda de domicilio para los próximos cuatro años, Gabriel Boric también ha abierto su agenda para entrevistas con medios internacionales. Esta semana fueron dos, una a M24 Radio de Uruguay, donde conversó con el ex presidente José “Pepe” Mujica, y este miércoles con el programa español La Base, conducido por Pablo Iglesias, exlíder de Podemos (partido español de izquierda) y ex vicepresidente de España.

En la entrevista con el medio español se refirió a diversos temas, como las futuras reformas, relaciones exteriores, las tensiones con la oposición y el trabajo de la Convención Constituyente.

Sobre los futuros cambios a implementar durante su gobierno, el presidente electo fue cauteloso y explicó que será necesario el equilibrio y avanzar paso a paso.

“Hoy lo que nosotros estamos intentando es que el apoyo que nosotros recibimos en la segunda vuelta consolidarlo desde una perspectiva inclusiva, convocante, no plantearnos en una lógica de guerra, sino entender que los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, porque si no el riesgo de retroceder es demasiado grande”, afirmó.

Respecto de su relación con la derecha, el magallánico cree que hay algo en común con dicho sector: “Estamos en una cuestión de normalización democrática, que todas las personas que habitan en el país que se llama Chile tengan, por el solo hecho de ser parte de una comunidad, las mismas posibilidades (…) y eso yo diría que a nivel ideológico hay bastante consenso”, expresó.

Por otro lado, Boric también tocó el tema de la Convención Constitucional, un organismo que cree que definirá la política de las próximas décadas y en el que no pretende influir. En esa línea, espera ser “un presidente que facilite ese proceso y que no lo esté pauteando”, ya que “hay un poder constituyente en curso que de alguna manera nos va a marcar la ruta, no solamente a nuestro gobierno, sino para los próximos 40 ó 50 años”.

Por último, el ex diputado fue consultado por materias medioambientales y de política internacional. En este sentido, expresó que “la crisis climática y sanitaria son temas que tenemos que trabajar juntos”, explicó enfatizando en la campaña de vacunación y analizando la posibilidad de colaborar con países vecinos con vacunas.

“Chile, por ejemplo, está muy orgulloso de su proceso de vacunación. Acá estamos ya ad portas de empezar la cuarta dosis y gran parte de la población tiene la tercera dosis puesta. Sin embargo, si es que no colaboramos en conjunto y no somos generosos con nuestros vecinos de Argentina, Perú, Bolivia, de que haya un proceso de inoculación conjunta, la verdad es que es más bien un placebo, porque podremos estar bien un ratito, pero el virus sigue mutando”, sentenció.

De momento, Gabriel Boric se prepara para el cambio de mando del 11 de marzo tras el anuncio de ministros y subsecretarios. Mientras, desarrolla reuniones con diversos actores sociales recogiendo testimonios y visiones para tener en cuenta durante su mandato.

La entrevista completa la puedes ver a continuación: