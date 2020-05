Día de la Madre: Panoramas y experiencias online para celebrar

Diversas son las actividades que se ofrecen para este Día de las Madres distinto, el cual estará marcado por la cuarentena y por lo tanto, muchas mamás en sus casas.

Pero eso no es motivo para dejar de celebrar ya que entre regalos online y opciones de comida con delivery, aquí te dejamos algunas opciones de panoramas que se realizarán para celebrarlas a ellas.

Concierto de Juanes y Fonseca

Los exitosos cantantes colombianos se unirán para realizar un concierto en conjunto vía streaming.

El evento se llevará a cabo este domingo 10 de mayo a las 17:00 horas, en las cuentas de YouTube de Juanes y Fonseca.

Concierto online tributo a The Carpenters

La Corporación Cultural de Las Condes ofrecerá de manera gratuita un tributo a la banda estadounidense The Carpenters, el cual estará a cargo de Magdalena Prieto, Fernando Urrutia y compañía.

La cita es a las 18:00 horas en su página web, en donde se podrán escuchar canciones como “Top Of The World”, “Yesterday Once More” y “I Need To Be In Love”, entre muchas otras.

Concurso de fotografía en Instagram

Otra de las opciones que ofrece la Corporación Cultural de Las Condes, es un concurso de fotografía cuyo objetivo es que los participantes suban a Instagram fotos de sus madres, etiquetando a @culturallascondes, con el hashtag #CulturalLasCondesMamá.

El premio para quien gane será una obra de la artista visual Paula Tomaz, una ilustración de Frida Kahlo, quien representa la creatividad, la fuerza y la capacidad de amar femenina. Ojo, que el concurso cierra hoy a las 16:00 horas, mientras que el sorteo se realizará de forma virtual el mismo domingo 10.

Taller de cestería

Si las manualidades son lo tuyo y quieres compartirlo con mamá, el Museo Violeta Parra en conjunto con Factoría Insomnio, organizó un Taller de Cestería con Desechos Textiles.

Este se desarrollará el domingo entre las 12:00 y 13:00 horas, y se transmitirá en vivo en las cuentas de Instagram y Facebook del museo.

Para esto necesitas:

Tiras de tela

Cordones o cuerdas

Hilo resistente

Aguja

Tijeras

Obra “Réplica” (Teatro del Lago de Frutillar)

El Teatro del Lago de Frutillar presentará la obra “Réplica” de Isidora Stevenson, la cual estará disponible el día domingo a las 20:00 para que pueda verse libremente.

Taller para crear tarjetas 3D

La Biblioteca Viva transmitirá un taller gratuito para crear tarjetas 3D a través de sus cuenta de Instagram @Biblioteca_Viva el día domingo 10 a las 17:00 horas. Para este curso se necesitan:

2 hojas de cartulina española o normal

Tijeras

Pegamento

Cartulinas o papeles de colores

Lápices o crayones para pintar

Experiencias online Airbnb

Hace algún tiempo, Airbnb presentó sus Experiencias Online, las cuales van desde probar vino con un sommelier certificado, traer los sabores de la comida india a su casa, clases de cocina y talleres de mente y cuerpo con atletas olímpicos. Todo esto puedes cotizarlo y pedirlo en su web.