Al Gobierno le falta un Malcolm Tucker

Noam partió haciendo una comparación con la serie The Thick of It, donde sostuvo que “Falta un Malcolm Tucker, ese personaje que anda echándole la foca a los que cometen errores (…) porque un poquito de miedo tienen que tener siempre los asesores”.

“Falta un poquito de miedo, hay una cierta desfachatez (…) Una cierta falta de respeto, desubicación sobre lo que es el país y una sociedad. Rápidamente dieron pie atrás y la reacción rápida merece ser celebrada. Todos cometemos errores, pero no puede pasar desapercibido”, complementó Arturo

Respecto a Irina, María José comentó que “ella quiere hacer una transformación de este cargo, pero es de una torpeza enorme que echa por tierra esa decisión suya y mucho más, como que las esquirlas alcanzan más allá de la gestión de la Primera Dama”.