El Golpe de Will Smith a Chris Rock y las dos primeras semanas del gobierno de Boric

La polémica de los Oscar

“Yo igual tengo mis dudas, pero si la bofetada fuera cierta, encontraría pésima la actitud de Will Smith (…) Además andar solucionando los problemas a los combos es una mala señal para nuestros niños”, señaló Maria Jose O´Shea.

Mientras que Andrés Benítez comentó que “muy mal Will Smith a mi juicio, personalmente me dio rabia que ganara el Oscar, además su última película es la peor que he visto”.

Gobierno de Gabriel Boric

Sobre la entrevista del ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, e La Tercera Domingo, Benítez señaló que “sentí que el ministro Jackson, reconoce las dificultades de estas primeras dos semanas de gobierno, además los matizó, creo que hace un buen análisis sobre el momento político actual”.

Finalmente Benítez señaló que “la figura de la ministra del Interior, Izkia Siches ha quedado muy dañada por su vista a La Araucanía, sus desafortunadas frases como la de los supuestos presos políticos, entre otras. Siento que ella ha sido la personera menos cuidadosa del gobierno”.