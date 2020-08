Gonzalo Fuenzalida por acusación contra la jueza Silvana Donoso: “La falta de criterio no puede ser gratis”

Este jueves, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, anunció que este jueves ingresará junto a otros parlamentarios una acusación constitcuional en contra de la jueza Silvana Donoso luego de otorgarle la libertad condicional en 2016 a Hugo Bustamante, presunto asesino de Ámbar Cornejo,

Según el parlamentario, la acusación se realizará bajo la causal de “notable abandono de deberes”. Además, se cuestiona su rol en dar libertad condicional no solo a Bustamante, sino que en otros casos.

“El fundamento de la acusación no sólo se basa en la liberación de Hugo Bustamante pese al informe negativo Gendarmería, sino que a más de 500 casos que se liberaron en 2016 a pesar de tener informes negativos y entre ellos asesinatos, violaciones y parricidios”, expresó.

Sobre esto, en Ahora en Duna, el diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, sostuvo:

#AhoraEnDuna | Gonzalo Fuenzalida y acusación contra la jueza Silvana Donoso: “La falta de criterio no puede ser gratis (…) Las equivocaciones tienen que tener un costo” pic.twitter.com/kBKP0gbuWJ

#AhoraEnDuna | Gonzalo Fuenzalida y acusación contra la jueza Silvana Donoso”Ha habido mucha presión para que no firmen (…) A mí no me ha llamado nadie pero hay presiones” pic.twitter.com/OjQHaHlgk2

