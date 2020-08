Confederación de camioneros por paro: “Nosotros no amenazamos, no extorsionamos y no entregamos ultimátum”

En Ahora en Duna, Sergio Pérez, presidente de Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, se refirió al paro de camioneros que comenzará a las 00:00 horas del jueves.

En #AhoraEnDuna Sergio Pérez, presidente @CNTCCHILE : “Lo que nosotros hemos puesto en conocimiento a las autoridades son las situaciones de delincuencia (…) Quiero decirle a los diputados que nosotros no amenazamos, no extorcionamos y no entregamos ultimátum” pic.twitter.com/6m10wiKz24

