Álvaro Bellolio y expulsión de migrantes: “Siempre se ha analizado caso a caso, cualquier persona que diga que no existe una carpeta individual falta a la verdad”

El jueves, el gobierno realizó una nueva expulsión colectiva de extranjeros, la que fue supervisada por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la Policía de Investigaciones.

El Ejecutivo ordenó la salida de 72 inmigrantes, entre argentinos y colombianos, por irregularidad administrativa y causas judiciales.

Por su parte, el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, hizo un llamado a que los extranjeros en Chile comiencen su proceso de regularización.

“El ciudadano extranjero (irregular) no puede hacer una vida en nuestro país, porque no tiene RUT; no puede emplearse formalmente; no puede arrendar una residencia, porque no tiene formalidad en Chile“, señaló Galli.