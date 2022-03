Alcalde de Ercilla: “Bajémosle el perfil. Los balazos fueron ¿Uno? ¿Dos? No fueron a una persona. Si lo miramos en contexto, para nosotros eso es normal”

El alcalde de Ercilla, Valentín Vidal se refirió a la situación que vivió la ministra Izkia Siches en camino a Temucuicui, le bajó el perfil a la situación y manifestó que él tampoco quiere mantener el Estado de Excepción.

Las advertencias de Carabineros que no fueron escuchadas antes del viaje de la ministra Siches

📻 #AhoraenDuna | Alcalde de Ercilla, Valentín Vidal sobre disparos que interrumpieron actividad de ministra Siches en Temucuicui: “Bajémosle el perfil. Los balazos fueron ¿Uno? ¿Dos? No fueron a una persona. Si lo miramos en contexto, para nosotros eso es normal” pic.twitter.com/7gPWzHTK2h

📻 #AhoraenDuna | Alcalde de Ercilla, Valentín Vidal sobre disparos que interrumpieron actividad de ministra Siches en Temucuicui: “Nuestra comuna está muy estigmatizada. No hubo ningún riesgo” pic.twitter.com/JWsajmlwyg

📻 #AhoraenDuna | Valentín Vidal, Alcalde de Ercilla sobre presencia militar en la zona: "Yo no quiero el Estado de Excepción. Yo creo que las comunidades mapuches no quieren el Estado de Excepción. No se sienten seguros en su territorio militarizado" pic.twitter.com/ddaxvj9Kt3

— Radio Duna (@RadioDuna) March 15, 2022