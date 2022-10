Daniela Peñaloza: “Había una bomba puesta para que explotara, eso es terrorismo. Es un hecho gravísimo y no podemos bajarle el perfil”

La alcaldesa de Las Condes se refirió a la bomba que estaba puesta esta magna en un edificio en Las Condes y que fue desactivada gracias al trabajo de Seguridad Ciudadana y Carabineros:

#AhoraEnDuna @danielapenaloza sobre bomba “Hemos sido testigos de un hecho gravísimo. Hubo un atentado frustrado gracias a la rápida acción de Seguridad Ciudadana y Carabineros” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdGdtU, canal 665 VTR y en nuestros diales. pic.twitter.com/lqTY0XVcMS — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

#AhoraEnDuna @danielapenaloza y bomba “Había una bomba puesta para que explotara, eso es terrorismo y estamos trabajando para dar con el paradero de quien resulte responsable. Es un hecho gravísimo y no podemos bajarle el perfil” pic.twitter.com/QmxnVifaSh — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

“Detrás de cada evento, producto de la crisis de seguridad, está aumentando el temor y el miedo. El comercio se está cerrando más temprano, ñas mujeres ya no manejan de noche y hay lugares por los que no se circula. Por eso no puede bajarse el tono”.