Agustín Ibañez: “El problema de las tecnologías no es si son buenas o malas, es que nosotros somos cyborgs y no nos damos cuenta”

Agustín Ibañez, Doctor en Neurociencias Cognitivas y director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional de Argentina, conversó con Francisco Aravena en el Congreso Futuro sobre cómo el cerebro humano se adapta y relaciona con los avances tecnológicos.

“Somos mentes extendidas en el sentido de que a través de la tecnología nos proyectamos. Por ejemplo, imagínate un ciego. Un ciego no ve y no siente la punta del bastón; siente el mundo. A través del bastón se extiende y puede moverse en el mundo. Eso hace la tecnología, pero lo hace a una velocidad muy rápida. Nuestro cerebro no está preparado para los cambios tan rápidos que están ocurriendo”, ejemplificó.