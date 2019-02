Ignacio Gamonal, beer sommelier: “Cuando uno habla de cervezas, hay aproximadamente 120 estilos diferentes”

Ignacio Gamonal, beer sommelier estuvo en Aire Fresco donde conversó respecto al proceso de la cerveza, en el marco del Bierfest Santiago.

“En Chile uno se encuentra con unos 300 productores de cerveza artesanal, hay 500 o 600 posibilidades distintas”, comentó Gamonal respecto a la diversidad de este alcohol: “Cuando uno habla de cervezas, no es como el vino, hay aproximadamente 120 estilos diferentes agrupados en familias”.

Consejos para tomar cerveza

El beer sommerlier aclaró que “para que uno pueda probar realmente la cerveza debe estar entre los 3 y 5 grados, cuando está a uno o dos grados se inhiben las papilas gustativas”.

Respecto a cómo tomar y servir la cerveza, recomendó no tomarla directo de la botella: “No sé desde cuándo está envasada” y “la gracia es no inclinar tanto la copa, porque no se elimina el CO2, por lo tanto hincha más”.

Bierfest

Esta fiesta de la cerveza, además de poder tomar este alcohol, hay música en vivo, degustaciones gratis y foodtrucks.

Gamonal destacó que “gracias al Bierfest uno puede conversar con el cervecero y saber detalles”.

Esta actividad se realizará el sábado 2 y domingo 3 de enero en el parque Padre Hurtado en La Reina, las entradas están disponibles en ticketek.cl y en puerta. Niños menores de 14 años entran gratis.