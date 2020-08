Carolina Contreras y pago de pensión alimenticia: “No puede ser que la persona que vive con el niño tenga que estar persiguiendo una pensión. El Estado debería asegurar una norma efectiva de cobrarla”

Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, se refirió a cómo ha trabajado este organismo durante la pandemia, acercando su conocimiento a las personas.

🎙 #AireFresco | @caroladupre: “Las organizaciones sociales no cambiamos nuestra agenda por el gobierno o por la bolsa, eso no lo ha sabido aprovechar ningún gobierno en general. No entienden que la sociedad civil puede aportar mucho más”

🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/l3Nvbe4eMJ

— Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2020