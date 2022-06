Manuel de Tezanos y su show ‘Manoel en otra dimensióng’: “Hay una parte nueva entera que vamos a estrenar (…) pero hay harta improvisación”

El destacado periodista deportivo Manuel de Tezanos, se refirió a su etapa realizando stand up, con el cual presenta su show “Manoel en otra dimesióng” el cual se realizará el 22 de junio en el Teatro C de Vitacura y cuya venta de entradas es a través de Punto Ticket.

🎙 #AireFresco | @ManuelDTP sobre su stand up ‘Manoel en otra dimensióng’: “Siempre he sido fanático del stand up y de la comedia. Me empecé a interesar en el método” pic.twitter.com/kGWOUE7SCd

