Mario Olguín: “La permanencia de la Beatlemania se ha dado porque lo hemos hecho con respeto. Jamás hemos pretendido darle la impresión a la gente que somos The Beatles. La gente ha apreciado eso”

El músico y líder de Beatlemania, habló sobre la carrera y el presente de la banda que revive los clásicos de The Beatles.

#AireFresco | Mario Olguín: “Acepto que nos digan banda tributo, pero no me gusta. Jamás hemos intentado parecernos a The Beatles. Tratamos de interpretar su obra y emocionar de la mejor forma posible”

▶️En vivo https://t.co/Oz6xkdGdtU App, YouTube, Instagram y dial pic.twitter.com/18XxB6dAU7

— Radio Duna (@RadioDuna) October 9, 2024