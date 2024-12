Micaela Sandoval sobre la reacciones a la obra La Negra Ester: “Ha cambiado mucho, sobre todo el público, hay cosas de hace 15 años que no eran vistas como violencia”

La actriz y protagonista de la obra, La Negra Ester, Micaela Sandoval, hablo sobre su experiencia en estos 35 años trabajando en este equipo, la evolución de la audiencia y el elenco.

#AireFresco | Micaela Sandoval sobre sus papeles en la obra La Negra Ester: “Yo partí con el personaje de Ximena Rivas que era Zulema, luego Lily y Violeta Parra, con eso ya me di por pagada”.

#AireFresco | Micaela Sandoval sobre la reacciones a la obra La Negra Ester: “Ha cambiado mucho, sobre todo el público. Ahora actuando he podido ver y escuchar las reacciones de ellos, la gente ya no baja la mirada cuando los miramos, hay cosas de hace 15 años que no eran vistas… pic.twitter.com/uagIeiijfA

