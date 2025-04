Javiera Vera: “Me puse yo a andar en moto y me di cuenta de que en el cerro no había más mujeres. Ahí se me ocurrió la idea de hacer una convocatoria de mujeres. Si yo pude hacerlo, ellas también. Es parte de mi propósito de empoderar a la mujer a través de esta moto.”

Javiera Vera: “Nosotros le decimos mucho ‘la mototerapia’. Muchas vienen buscando algo distinto, quizás les pasó algo personal en sus vidas. Y cuando se bajan de la moto, me dicen que lograron desconectarse y que quieren volver.”