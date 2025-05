Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “La primera epidemia psicológica en Occidente hoy en el adulto no es la ansiedad, el estrés, la depresión, la bipolaridad: es el divorcio. Una pareja rota, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?”

#AireFresco | Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “La primera epidemia psicológica en Occidente hoy en el adulto no es la ansiedad, el estrés, la depresión, la bipolaridad: es el divorcio. Una pareja rota, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?” 🔷 En vivo en… pic.twitter.com/XiNh026yYi — Radio Duna (@RadioDuna) May 7, 2025

Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Yo daba clases en la NYU y hablaba de las leyes del amor. La primera ley del amor es: para estar bien con alguien, hace falta primero estar bien con uno mismo. Muchas crisis de pareja, en realidad, son crisis personales. La segunda ley del amor es saber que el amor es un trabajo de artesanía psicológica. La voluntad es la pieza clave de la arquitectura de una pareja.”

#AireFresco | Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Yo daba clases en la NYU y hablaba de las leyes del amor. La primera ley del amor es: para estar bien con alguien, hace falta primero estar bien con uno mismo. Muchas crisis de pareja, en realidad, son crisis… pic.twitter.com/E2HoSDqMCc — Radio Duna (@RadioDuna) May 7, 2025

Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Usted va ahora a Londres y el 70% de los alumnos son hijos de padres separados, vueltos a casar y vueltos a separar (…) No hay amor sin cultura, y la cultura es conocimiento de los ingredientes que se hospedan en el amor.”

#AireFresco | Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Usted va ahora a Londres y el 70% de los alumnos son hijos de padres separados, vueltos a casar y vueltos a separar (…) No hay amor sin cultura, y la cultura es conocimiento de los ingredientes que se… pic.twitter.com/HXROKTnMTT — Radio Duna (@RadioDuna) May 7, 2025

Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Hay dos procesos de aprendizaje que son interesantes en la psicología: por imitación y por contraste. Dice un chico: ‘yo he aprendido de mi padre cómo se debe tratar a una mujer, he tenido un referente’, y otro chico ha dicho: ‘yo he aprendido de mi padre cómo no tratar a una mujer’.”

#AireFresco | Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Hay dos procesos de aprendizaje que son interesantes en la psicología: por imitación y por contraste. Dice un chico: ‘yo he aprendido de mi padre cómo se debe tratar a una mujer, he tenido un referente’, y… pic.twitter.com/V9xO3URHoi — Radio Duna (@RadioDuna) May 7, 2025

Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Mucha gente dice: ‘me encantaba que mi novia era divertida, ingeniosa, desordenada’, pero eso lo llevas a la vida en común y es un caos en la convivencia. Es en la convivencia donde sale la realidad de cada uno.”

#AireFresco | Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Mucha gente dice: ‘me encantaba que mi novia era divertida, ingeniosa, desordenada’, pero eso lo llevas a la vida en común y es un caos en la convivencia. Es en la convivencia donde sale la realidad de cada… pic.twitter.com/wvd1G6ymzn — Radio Duna (@RadioDuna) May 7, 2025

Enrique Rojas sobre su libro “Remedios para el desamor”: “Cuidar los detalles pequeños es inteligencia emocional”.