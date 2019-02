José Miguel Insulza y situación del PS: “Tengo interés en la Presidencia de la República y estoy disponible para eso (…) si quieren que sea candidato yo lo seré”

“Tengo interés en la Presidencia de la República y estoy disponible para eso (…) si quieren que sea candidato yo lo seré”, aseguró el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, en Duna en Punto.

El parlamentario se refirió al compleja situación que se vive en la región que representa a propósito del Invierno Altiplánico y aseveró que “lo que pedimos ahora es una emergencia agrícola por los muchos agricultores que se quedaron sin nada”.

Al consultado sobre la entrevista que dio el ex frentista Ricardo Palma Salamanca a The Clinic, aseveró que muchos jóvenes se rebelaron ante la transición pacífica y uno de ellos fue Palma Salamanca. Que ellos recuerden y al mismo tiempo digan que no sirvió y no llevó a ninguna parte a mí me pareció una buena cosa desde el punto de vista histórico, me parece bien”.

Sobre la situación en Venezuela, en especial, las críticas del oficialismo al actuar de la ex presidenta Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. , Insulza sostuvo que “es difícil hablar de ese tema sin sentir que este es un jueguito interno (…) las encuestas muestran que la persona más importante de la izquierda es ella y se trata de destruir una cierta imagen”.

Opinión similar a la que entregó el senador DC, Jorge Pizarro, quien aseveró “la majadería con la que se actúa contra la presidenta Michelle Bachelet es como una paranoia de parte del gobierno”.

Respecto del anuncio del presidente interino de Venezuela, Juan Guiadó, sobre que la ayuda humanitaria “entrará si o si al país”, el ex secretario general de la OEA aseveró que “es muy peligroso lo que se está haciendo (…) el camino que se está siguiendo conduce a una confrontación en la cual puede correr mucha sangre”.