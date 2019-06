Subsecretaria de Salud Pública y muertes por influenza: “Si es necesario vacunar a toda la población, lo vamos hacer”

27 han sido las personas que han fallecido por influenza. La última víctima fue un menor de 9 años Según su familia, el menor comenzó con mal estares el martes pasado, razón por la que fue retirado del colegio donde estudiaba. Desde ahí la fiebre no cesaba y las dificultades de respiración se acrecentaban.

Con el pasar de los días fue diagnosticado en una clínica de influenza durante el jueves 20 de junio.

“No se había vacunado, no estaba en el grupo de riesgo. Ellos la quisieron comprar y no hay vacuna, ni en las clínicas más arriba la tenían. Entonces no estaba vacunado”, aseguró la tía del menor, Paola Fouere.

Sobre esto, en Duna en Punto, la Subsecretaria de Salud aseguró que este caso es terrible y señaló que “hay una responsabilidad de todos nosotros de vacunarnos de forma precoz” .

Al ser consultada sobre la posibilidad de la vacunación universal para esta enfermedad, explicó que el Ministerio de Salud junto con el Comisión de Vacunación son los que deciden cuál es el grupo que se vacunará el año siguiente.

“Si es necesario vacunar a toda la población, porque existe un riesgo de enfermar de forma grave, lo vamos hacer”, afirmó Daza.

La vacuna es gratuita para la población de riesgo, la que está compuesta por:

Embarazadas, a partir de la 13ª semana de gestación.

Niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 meses a 5 años 11 meses 29 días.

Personas mayores de 65 años.

Trabajadores de avícolas y/o criaderos de cerdos.

Enfermos crónicos entre 6 y 64 años.

La subsecretaria se refirió a la crisis que se vive en el Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) metropolitana y aseveró que la situación que se enfrenta en este centro es inaceptable.

“El tema de la Compin nosotros cuando llegamos sabíamos que esto era complejo por lo que comenzamos con una transformación completa a nivel nacional de cirugía mayor. Lo que quieren las personas es que le resuelvan la licencia de manera oportuna, y nosotros debemos responder”, aseveró Daza.

La autoridad de salud explicó que en el proceso de transformación completa se busca que haya respuesta en 30 días, para ello se pusieron más recursos y tercnología, lo que permitió aumentar de un 30% a un 70% las licencias electrónicas. Sin embargo, reconoció que todavía existen licencias más complejas que no se pagan en 30 días.