Álvaro Elizalde: “A Maya Fernández la apoyé incluso para que fuera presidenta de la C. de Diputados y esa es la razón por la que Marcelo Díaz no me perdona”

Este sábado el Partido Socialista reafirmó a Álvaro Elizalde como presidente de la colectividad por unanimidad, luego de que, en medio de la discusión sobre los nombres que integrarían la nueva directiva, los representantes de la disidencia se retiraran del salón de honor del ex Congreso.

De esta forma, el senador ganó la presidencia del PS con 76 votos a favor, uno en contra y una abstención.

El sector disidente, encabezado por Maya Fernández, decidió restarse del proceso de elecciones y de la próxima mesa directiva.

Desde la oposición a Elizalde argumentaron que no se les dio espacio para debatir acerca de una posible mesa de consenso, por lo que rechazaron integrar la mesa, no así el Comité Central.

“Se constituyó el Comité Central, nosotros propusimos una mesa de consenso pensando en el partido, en la militancia y en la ciudadanía, una mesa que abordara los temas y los desafíos del Partido Socialista. Eso no ocurrió, se presentó el nombre del compañero Álvaro Elizalde, actual presidente, y como se nos planteó que no presentamos un nombre específico, sólo se va a votar el nombre de Álvaro Elizalde”, señaló Maya Fernández.

Ante esto, en Duna en Punto Álvaro Elizalde aseguró que “nadie sobra” y que “nosotros vamos a seguir convocando a la minoría a contribuir a las tareas comunes porque tenemos enormes desafíos”.

Sobre la crisis en que estaría el partido luego de que se denunciaran vínculos con el narcotráfico en la comuna de San Ramón y con las demostraciones públicas que han dado notoriedad a las controversias internas, Elizalde señaló que “nosotros casi sacamos el 70% de los votos. Claro, hay tanta información y tantas cosas que se han dicho, a veces se genera una confusión en la opinión pública respecto a los resultados”.

“Instalar un precedente de que una minoría puede anular a una mayoría para decidir quiénes son los representantes de la mayoría, me parece poco democrático”, agregó.

Sobre las críticas que ha recibido en reiteradas ocasiones de la disidencia, liderada por Maya Fernández y Marcelo Díaz señaló: “A Maya Fernández la he apoyado siempre, para que fuera presidenta de la C. de Diputados y esa es la razón por la que Marcelo Díaz no me perdona”.

Finalmente, respecto a la relación con el resto de los partidos de la oposición, Elizalde aseguro que “los dirigentes de todos los partidos de la oposición se han comunicado con nosotros y nos han dicho que respetan la decisión soberana del Partido Socialista que no van a intervenir en decisiones internas”.