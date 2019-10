Jorge Atton por violencia en La Araucanía: “Tenemos una legislación que no está a la altura de lo que pasa en Chile”

Durante la semana pasada, la región se vio afectada por manifestaciones organizadas por camioneros y personeros del rubro de transporte, quienes incluso cortaron el tránsito en la Ruta 5 Sur.

Respecto de la situación de violencia en la zona, Atton afirmó que “es un tema que está afectando no solamente a La Araucanía. Parte de Arauco y y diría que los principales problemas que han existido con los camioneros están en la zona de Arauco y en la zona norte de La Araucanía”.

Al ser consultado sobre las indagatorias que se están realizando en la zona, el intendente aseveró que “nosotros hemos presentado 85 querellas. 18 por atentados por ley antiterrorista y 10 casos de incendios con carácter terroristas. No hay resultados de las investigaciones, no tenemos detenidos. Por lo tanto estamos al debe como instituciones en general, tanto Ministerio Público como los tribunales”.

“Es una deuda de todas las instituciones. Yo soy súper franco, el Ministerio Público está muy al debe. Las policías están haciendo su trabajo. No hay un trabajo de anticipación desde el punto de vista de inteligencia. Yo he transmitido claramente de que esta sensación de impunidad no puede seguir”, sostuvo.