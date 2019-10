Karla Rubilar y posible llegada al gabinete: “Uno no se puede restar en momentos de crisis”

“Aquí no hay un antes y un después de octubre de 2019. Muchos de nosotros notábamos la molestia la rabia y la frustración, pero no vimos el nivel que se ha demostrado estos días, que no solo tiene que ver con este gobierno”, afirmó en Duna en Punto, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, ante el estallido del descontento social.